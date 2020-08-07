Путин обсудил с Совбезом России отношения с «ближайшими соседями»

Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с членами Совета безопасности РФ. Глава государства отметил, что отношения со входившими в состав Советского Союза странами — это один из приоритетов России во внешней политике.

«Это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило. Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее Путин переговорил по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили задержание в Белоруссии россиян. Стороны пришли к выводу, что ситуация решится «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

Глава Российского государства отметил, что заинтересован в стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии, и подчеркнул, что выборы президента республики должны пройти в спокойной обстановке.

В конце июля в Белоруссии задержали более 30 россиян. Минск считает, что они могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер» и приехали в республику якобы для дестабилизации обстановки. Киев попросил выдать их Украине по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе. Российские следователи начали разбираться в этой ситуации.