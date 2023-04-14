Важное 14 апреля 2023, 13:29 Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность России Путин назвал информационную безопасность одним из важнейших вопросов в нынешних условиях РИА «Новости»

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Тему информационной безопасности России вынесли на повестку совещания президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Открывая совещание, глава государства подчеркнул, что вопрос в нынешних условиях является чрезвычайно важным.

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«Речь идет об информационной безопасности России», — сказал Путин.

Мероприятие продолжилось в закрытом режиме.

Ранее президент уже указывал на то, что в России следует создать государственную систему защиты информации. По его словам, необходимо укреплять оборону отечественного цифрового пространства и свести к минимуму риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных россиян.

Глава государства также отмечал рост количества кибератак на информационную инфраструктуру страны в последние годы. После начала спецоперации ситуация усугубилась. Против России фактически развязали войну в информационном пространстве, подчеркивал Путин.