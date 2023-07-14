Общество 14 июля 2023, 15:06 Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты важных объектов Президент Путин обсудил с членами Совбеза дополнительную защиту важных объектов Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза дополнительные меры защиты критически важных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первая — это дополнительные меры защиты критически важных объектов», — сказал Путин.

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Заседание состоялось в пятницу, 14 июля, в режиме видеосвязи. Одним из докладчиков стал директор ФСБ Александр Бортников. В заседании также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководители силовых ведомств и представители администрации президента.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что представит Владимиру Путину доклад о подготовке будущих участников спецоперации по итогам визита на полигон Тоцкий в Оренбургской области. Там зампредседателя Совета безопасности РФ поговорил с военнослужащими и попросил их рассказать, чего не хватает и что можно было бы улучшить.