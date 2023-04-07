Общество 07 апреля 2023, 13:15 Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе Путин по телефону обсудил с Пашиняном обстановку в Лачинском коридоре и Карабахе РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу армянского правительства.

Телефонный разговор лидеры государств провели в пятницу, 5 апреля. В его ходе обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и блокаду азербайджанской стороной Лачинского коридора. Пашинян в связи с этим подчеркнул особую важность российской миротворческой миссии в регионе.

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Стороны также затронули вопросы армяно-российских отношений и разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Речь идет о трехсторонних договоренностях глав Армении, России и Азербайджана от 2020-2022-х годов.

Ранее Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы помогли предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. По его словам, угроза этого возникла из-за того, что Азербайджан перекрыл Лачинский коридор.