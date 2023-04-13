Важное 13 апреля 2023, 14:13 Путин обсудил с Мутко возможность льготного приобретения жилья на вторичном рынке Мутко рассказал Путину о приоритете вторичного рынка жилья в России РИА «Новости»

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На сегодняшний день цены на вторичном рынке жилья в России меньше, чем на первичном, сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным. Меры поддержки на спрос длительные и приносят эффект через два-три года, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что государство старается поддержать и отрасль, и семьи. В связи с этим президент поинтересовался, может ли быть востребованным создание каких-либо условий для льготного приобретения с вторичного рынка.

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«Люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — пояснил глава государства.

Мутко отметил, что в настоящее время вторичный рынок более предпочтительный, потому что человеку выгоднее брать жилье там, чем в новостройке.

«Безусловно, КРТ, законы, которые сегодня делаются в ряде субъектов, позволяют застроенные территории реновировать или новые территории осваивать. Это мы будем делать», — сказал он.

По данным главы «Дом.РФ», после 2019 года, когда произошел переход на проектное финансирование, в стройке на сегодня находятся 98 миллионов квадратных метров, 90% строится по проектному финансированию с эскроу-счетами.

«По сути дела, я сказал бы, уже зрелый рынок, конкурентная среда между банками», — добавил Мутко.