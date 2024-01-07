Общество 07 января 2024, 08:37 Путин обсудил с детьми Героев России их впечатления от Москвы

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Президент России Владимир Путин в канун Рождества провел встречу в резиденции в Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе неформального общения глава государства обсудил с ребятами их впечатлениях от экскурсий по Москве.

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«Надеюсь, вам понравились предрождественские праздничные мероприятия. Есть какие-то замечания?» — с улыбкой поинтересовался президент у детей.

Ребята рассказали, что наиболее яркие впечатления у них остались от посещения выставки-форума на ВДНХ, а также Московского зоопарка

«Видели панду? А малышку-панду? Маленькая пандочка там появилась», — поинтересовался глава государства.

Всего во встрече приняли участие пять семей военнослужащих, некоторые из них в Москве были впервые.

Ранее Путин пообещал разобраться с механизмом предоставления жилья семьям военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.