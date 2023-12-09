Общество 09 декабря 2023, 17:45 Путин обратился с пожеланием к «Юнармии» Президент России Путин пожелал «Юнармии» не сбавлять темпы работы РИА «Новости»

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Движение «Юнармия» объединило неравнодушных, целеустремленных и энергичных ребят, ему нужно не сбавлять темпы важной для страны работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Движение создали, чтобы объединить ребят, которые неравнодушны к своей стране, ее культуре и истории. Всегда сопричастных и готовых приносить пользу. Желаю вам идти только вперед и не сбавлять темпов работы», — сказал президент.

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Глава государства назвал очень правильным и символичным, что «Юнармия» проводит Всероссийский слет в День Героев Отечества.

«Для России это очень значимый и важный праздник. Его учредили в честь наших выдающихся сограждан, которые проявили силу духа, самоотверженность и особую отвагу во имя Родины. Их удостоили золотыми звездами святого Георгия, орденами Славы и звездами Героев. Нам дороги эти примеры преданности Родине и бескорыстия», — добавил президент.

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