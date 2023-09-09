Общество 09 сентября 2023, 16:20 Путин обратился с благодарностью к бойцам СВО из Смоленской области Путин поблагодарил бойцов СВО из Смоленской области Пресс-служба Кремля

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Бойцы СВО из Смоленской области проявили отвагу и доблесть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию региона.

Он поблагодарил российских бойцов за верность долгу и Отечеству, а также попросил руководство региона проконтролировать оказание всей необходимой помощи военным и их семьям.

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«Сегодня, продолжая великие традиции патриотизма, преданного служения Родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в проведении СВО», — заявил президент РФ.

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов и с 1160-летием Смоленска. По его словам, город всегда играл особенную роль в жизни страны.

Ранее глава государства заявил, что Россия продолжила идти вперед и выполнять все намеченные планы. Кроме того, Путин принял участие в праздновании дня Москвы и поздравил россиян с праздником.