Путин обратился к выпускникам с напутственной речью

Президент России Владимир Путин поздравил выпустившихся школьников и студентов. Он отметил, что при всех сложностях этого учебного года из-за пандемии ученики и их учителя сработали как одна команда и сделали все, чтобы процесс учебы не встал.

Всероссийский Выпускной-2020 для всех школьников и студентов страны состоится 27 июня. В обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, указывается, что окончание школы и вуза — «особенный, неповторимый» момент, открывающий новый этап жизни, в котором все будет зависеть от самостоятельных решений, которые раскроют лучшие черты.

«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди — замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого», — сказал президент.

Он пожелал выпускникам найти не просто специальность, профессию, а «настоящее призвание, свой особенный, ни на кого не похожий путь», чтобы гордиться результатами работы, которая будет полезна родине. Путин отметил и волонтерскую работу студентов, которая дала им опыт сопереживания и верный ориентир в жизни.

«В ваших успехах, достижениях всегда будет и частичка душевной заботы ваших наставников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Они достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности», — указал глава государства.

Он также напомнил о том, что насколько важно мечтать и не бояться самых «дерзновенных планов», а также смело идти к цели, какой бы фантастической она не казалась.

«Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит и в жизни», — заявил Путин.

«Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час», — пожелал президент.