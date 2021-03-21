Путин обозначил главную веху последних 20 лет для России

Ключевой момент для России за последние 20 лет — это восстановление нашей страны как единого централизованного государства. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что в конце 1990-х годов страна подошла к очень опасной черте, за которой могло ожидать все что угодно, но благодаря терпению и мужеству народа Россия преодолела все трудности.

«Мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику. <…> Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил, в родную гавань, то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетели на выходные в Сибирь. Они ездят по тайге на вездеходе и гуляют. Министр обороны показал президенту свою мастерскую, где делает поделки из дерева, пишет Ura.ru.