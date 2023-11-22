Общество 22 ноября 2023, 15:12 Путин объявил 2024 год в России Годом семьи Путин: 2024 год в России станет Годом семьи РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи. Официальный документ опубликовали на портале правовой информации.

Решение связано с расширением государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей в России.

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Путин поручил правительству составить оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи к 27 декабря. Кроме того, министры должны определить источники финансирования.

«Назначить председателем организационного комитета <…> заместителя председателя Правительства Российской Федерации Голикову», — указал президент в приказе.

Документ вступил в силу со дня его подписания, 22 ноября.

Ранее Владимир Путин заявлял, что одним из главных приоритетов России является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей. Глава государства также указал на важность поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации в стране.