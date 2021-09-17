Путин объяснил вспышку коронавируса в своем окружении

Президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости вовремя проходить ревакцинацию от коронавируса. Он указал на то, что промедление в этом вопросе может привести к заболеванию ковидом.

В ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которая прошла по видеосвязи, президент рассказал о том, что именно несвоевременное получение повторной прививки привело к тому, что в его окружении несколько человек заразились коронавирусом.

«Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», — отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что несмотря на то, что коронавирусом могут заразиться люди, которые уже вакцинировались, прививку обязательно стоит сделать, потому что в этом случае болезнь будет проходить достаточно легко и без серьезных осложнений.