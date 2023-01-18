Общество 18 января 2023, 14:35 Путин объяснил важность сохранения исторической памяти Президент Путин: историческая память не даст повториться трагедиям прошлого РИА «Новости»

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Сохранение исторической памяти необходимо, чтобы не допустить повторения трагедий и ошибок прошлого и заранее предугадать и принять меры для возникающих угроз. Поэтому власти России сделают все, чтобы не позволить событиям прошлого кануть в небытие. Об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в природе человека заложен защитный механизм, чтобы быстро забывать все плохое. Молодые люди воспринимают все события, которые произошли до их появления на свет, как не имеющие к ним никакого отношения. Но это совсем не так.

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«Историческая память должна сохраняться именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда не повторялось», — заявил Путин. Он добавил, что также это поможет предотвратить возможные внешние угрозы.

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Президент подчеркнул, что власти приложат все усилия, чтобы сохранить историческую память. Для этого работу станут вести по всем направлениям, в том числе с молодежью.

«Самое действенное — это воспоминания тех, кто прошел через эти тяжелейшие испытания. Жизнь есть жизнь. Многих уже нет ветеранов. Но те, кто есть, у кого есть силы, мы все должны сделать для того, чтобы использовать ваши знания», — обратился к собравшимся ветеранам и блокадникам Путин.

Появление новых учебников по истории для российских школ анонсировал президент России Владимир Путин в начале декабря на заседании с членами Совета по правам человека. Глава государства отметил, что новую учебную литературу создают на основе достоверных исторических источников, чтобы сформировать у молодых людей представление о реальном прошлом своей страны.