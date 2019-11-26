Путин объяснил школьникам, как выбрать профессию и не ошибиться

Президент России Владимир Путин рассказал школьникам, как выбрать дело всей жизни и не ошибиться. Глава российского государства посоветовал прислушаться к себе.

«Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», — приводит РИА «Новости» слова Путина во время Всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня».

Президент призвал школьников не переживать по поводу собственной неусидчивости. Путин отметил, что она появляется, когда человек занимается любимым делом.

В таком случае он просто не замечает времени и «уходит» из него. Чтобы все сложилось в профессиональной деятельности, по мнению главы России, нужно добиваться хотя бы маленьких результатов.

Всероссийский открытый урок «Школа завтрашнего дня» проходит в рамках Форума профессиональной навигации «ПроеКториЯ». В нем принимают участие команды школьников и педагогов со России. В 2019 году основными темами встречи стали экология, здоровье, цифровые и производственные достижения, а также сохранение культуры.