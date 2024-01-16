Общество 16 января 2024, 20:22 Путин объяснил рост желающих вернуться из западных стран россиян Путин: все больше уехавших в страны Запада россиян хотят вернуться РИА «Новости»

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Людей, которые уехали из России, а теперь хотят вернуться на родину, становится все больше, заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что человеку с нормальными ценностями весьма трудно растить детей в странах Европы.

«Все больше и больше желающих вернуться на Родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых странах Запада. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек — это стало вещью бытовой, обыденной», — заметил Путин на встрече с главами мунобразований субъектов — участников всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Подмосковье.

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На фоне таких тенденций, по его словам, люди, которые уехали из страны в разное время и по разным причинам, начинают думать о возвращении и приезжают назад.

«Очень трудно жить в таких условиях людям с традиционными, нормальными, человеческими ценностями. А мы сделаем все для того, чтобы их сохранять. Сохранять культурный код народов нашей страны», — подчеркнул президент.