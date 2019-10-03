Путин объяснил принцип международных отношений примером из музыки

Международные отношения можно сравнить с большим концертом, где имеет значение звучание каждого музыкального инструмента. Чтобы мелодия звучала гармонично, необходимо принимать во внимание мнение каждого участника процесса. Такое пояснение привел президент России Владимир Путин.

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Во время своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай» российский лидер затронул тему дипломатии и назвал отношения между странами «глобальным концертом».

«Где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что по-настоящему прагматичные и основанные на взаимоуважении отношения могут сложиться только между суверенными и самостоятельными государствами. Такие отношения можно считать предсказуемыми, а значит, и прочными, уверен Путин.

Ежегодный дискуссионный клуб «Валдай» стартовал в Сочи 30 сентября. Мероприятие продлится вплоть до 3 октября, в рамках него участники обсудят «Зарю Востока и мировое политическое устройство».