28 февраля 2023, 16:03
Путин объяснил причину усиления террористической угрозы в России
Путин: усиление террористической угрозы в России связано с действиями Запада и Украины
Усиление террористической угрозы в России связано с действиями властей Украины и Запада, который использует в этих целях своих «старых друзей». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности.
Глава государства подчеркнул, что российские спецслужбы должны отвечать на эти вызовы, противостоять им и давать отпор.
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«ФСБ должна реагировать на активизацию разведывательных действий Запада против России», — подчеркнул президент.
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Путин также обратил внимание на необходимость активизации антитеррористической деятельности в стране. По его словам, сотрудники ФСБ должны держать на постоянном контроле объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК.
Глава государства указал и на особую важность контроля над границей России и Украины. По его словам, ФСБ должна создать заслон для диверсионных групп, которые могут предпринимать попытки попасть на российскую территорию.
Глава государства отметил необходимость развития и становления органов ФСБ в новых регионах страны. Он подчеркнул, что сотрудники ФСБ принимали активное участие в спецоперации, решая нестандартные задачи.
ФСБ
Владимир Путин
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