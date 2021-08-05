Путин объяснил пожары и паводки в России

Природные пожары и паводки в России, как и во всем мире, связаны с изменением климата, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, скорость изменения среднегодовой температуры в России за последние 44 года выросла в 2,8 раза.

Он отметил, что климатические изменения происходят не только в России, но и во всем мире. Отдельное внимание глава государства обратил на изучение и мониторинг состояния вечной мерзлоты.

«У нас 65% территории находятся на крайнем севере. Многие населенные пункты были построены на вечной мерзлоте. У нас до сих нет системы ее мониторинга», — подчеркнул Путин на совещании с членами правительства.

Лето в этом году побило рекорды по уровню жары. Во многих регионах сложилась очень неблагоприятная пожароопасная обстановка. Продолжают гореть леса в Сибири. Их дым уже достиг столицы Монголии. На борьбу с огнем направили военных ВВО. Были вызваны искусственные дожди.