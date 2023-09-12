Общество 12 сентября 2023, 12:48 Путин объяснил, почему власти Украины хотят продолжать боевые действия Путин: властям Украины не нужен мир, тогда придется отвечать за состояние страны РИА «Новости»

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Власти Украины заинтересованы в продолжении боевых действий, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Он пояснил, что в противном случае им придется отвечать за состояние страны перед народом.

«Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что <…> надо будет отвечать перед народом. <…> А показать-то нечего», — указал президент.

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Путин выразил сомнения, что после того, как боевые действия окончатся, на Украине начнется процесс восстановления экономики страны.

«Кто кормить-то там будет?» — поинтересовался он.

Будущее Украины, судя по желанию ее властей, состоит во вступлении в НАТО и Евросоюз. Путин подчеркнул: это прямо свидетельствует о том, что конкретный образ будущего связывается с полной зависимостью как в сфере украинской экономики, так и обороны.