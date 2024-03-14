Общество 14 марта 2024, 17:09 Путин объяснил, почему цели послания Федеральному собранию реализуемы Путин назвал реализуемыми цели послания Федеральному собранию РИА «Новости»

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Тенденции в экономике России дают основания считать реализуемыми все цели, озвученные в послании Федеральному собранию. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

«Базу для этого мы создали, она достаточно надежная и устойчивая. Тенденции, которые мы видим в экономике страны, дают основания полагать, что все цели действительно реализуемы», — сказал он.

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Путин отметил, что в течение февраля инфляция в стране стабилизировалась, а рост цен сократился.

«В феврале инфляция находилась на уровне 0,7%. А в за две недели марта инфляция вообще ушла в ноль», — добавил президент.

Ранее глава государства заявил, что с 2025 года в России нужно запустить национальные проекты по ряду ключевых направлений. Он отметил, что перед властями стоит задача по формированию новых цифровых платформ, укреплению технологического суверенитета страны, благоустройству сельских населенных пунктов и городов, а также развитию инфраструктуры.