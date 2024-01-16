16 января 2024, 18:09
Путин объяснил отток населения из сел в города слабой социальной сферой
Путин заявил о недостаточном развитии социальной сферы сельских поселений
Недостаточное развитие социальной сферы привело к оттоку населения из сел и деревень в города. Поэтому ситуацию необходимо менять. Об этом на встрече с главами муниципальных образований регионов заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о коммунальных системах, медицине и образовании, которые все еще необходимо развивать в сельской местности, несмотря на многолетние государственные проекты.
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«Первые такие комплексные программы у нас появились в 2003 году. Потом они переходили в другие, но и этого пока недостаточно», — заявил Путин.
Президент отметил, что в сельской местности главный плюс — это экология. Но при этом продолжительность жизни там на полтора года ниже, чем в городах. Этот показатель говорит о том, что работу по улучшению необходимо проводить.
В ходе общения с муниципальными служащими президент России отметил, что, если в каком-то населенном пункте внедрили хорошую практику, то ее надо масштабировать и распространять. Для этого нужно создать площадки, которые позволят это сделать.
Глава государства призвал чиновников задействовать в общественной работе молодых людей, поскольку они лучше чувствуют свое поколение и понимают, что им требуется прежде всего.
Россия
Владимир Путин
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