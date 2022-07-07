Путин объяснил, как будут развивать транспортную доступность Калининграда

Вопрос развития транспортной доступности Калининградской области будет прорабатываться, это играет большую роль для развития региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин отметил, что важно развивать в том числе и автобусное движение в плане повышения привлекательности туристического кластера региона, написал ТАСС.

Президент подчеркнул, что этот вопрос стоит на повестке дня — планы по развитию транспортной инфраструктуры Калининградской области есть. И работа в этом направлении будет продолжаться.

«Сфера деятельности транспорта чрезвычайно важна, от развития транспортной инфраструктуры в значительной степени зависят темпы экономического роста и в регионе, и в стране в целом», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что транспортную инфраструктуру будут улучшать в ближайшие годы в целом по всей стране. Речь идет и о крупных магистралях, и о развитии железнодорожного транспорта, Восточном полигоне, БАМ, Транссибе, автомобильном строительстве.

Говоря о Калининградской области, президент отметил, что регион заметно улучшился за последние годы.

«Погода хорошая у вас там, идеальная погода. Тепло, не жарко, мягкий климат такой, хороший», — добавил Путин.