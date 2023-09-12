12 сентября 2023, 13:10
Путин объяснил, что требуют от иноагентов в России
Путин: российский закон об иноагентах гораздо либеральнее американского
Российский закон об иноагентах представляет практически кальку с американского, но гораздо более либеральный, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что в России никого «не гребут».
«Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем?» — поинтересовался президент.
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Путин напомнил, что в США подобный закон действует с конца 1930-х годов.
«[Российский закон] — это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим», — указал глава государства.
Президент обратил внимание, что американский закон предусматривает уголовное преследование и лишение свободы за некоторые действия.
«Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью», — пояснил Путин.
По действующему законодательству этот человек обязан лишь открыть свои источники финансирования.
«Но мы же знаем хорошо: кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь, внутри страны, <…> то хотя бы покажи источник своего финансирования», — добавил он.
Также президент отметил, что все время просит правоохранителей вносить предложения относительно того, как можно совершенствовать процедуру об иноагентах.
«Ничего здесь такого нет, правда. Есть много нюансов. <…> И мы вносим коррективы», — отметил глава государства.
По словам Путина, в России можно выйти из статуса иноагента по решению суда. И такие прецеденты уже есть.
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Владимир Путин
Иноагенты
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