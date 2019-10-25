Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной после ее прибытия в Россию, которое состоится 26 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Слова Пескова о том, что Путин не встретится с Бутиной, передал «Интерфакс». Россиянка должна приехать на родину, по последним данным, 26 октября. Сначала ее освободят из тюрьмы города Таллахасси во Флориде, потом отвезут в миграционный центр в Майами, а оттуда она полетит в Москву.

Бутина находится под стражей с июля 2018 года за то, что она якобы незаконно работала иностранным агентом в США. По мнению американского следствия, россиянка минимум с 2015 года шпионила в пользу России и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Ей пришлось признать свою вину в 2018 году, так как в противном случае ее бы ждало многолетнее тюремное заключение.

26 апреля суд в США назначил Бутиной 18 месяцев тюрьмы за деятельность в интересах России в США. Ей зачли девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании приговора.

Так как Бутину 25 октября депортируют, ей в течение 10 лет нельзя будет обращаться за разрешением на въезд в Америку.