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    24 сентября 2020, 13:19

    Путин не получит Нобелевку, считает аналитик. И вот почему

    Анастасия Калинина, Андрей Фишер

    Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, но вряд ли он ее получит. Об этом «360» рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
    Путин не получит Нобелевку, считает аналитик. И вот почему

    «Новость была бы, если бы премию присудили. <…>Не знаю, получит Путин ее или нет. Но очевидно, что нет, потому что Нобелевский комитет — это очень претенциозная в идеологическом отношении организация, решение которой находится в довольно узком коридоре либерально-идеологической благонамеренности», — рассказал Ремизов.

    Эксперт уверен, что политизированность проявляется не только в Нобелевской премии мира, но также в литературной и экономической премии.

    Там явно заседают не симпатизанты Путина

    Михаил Ремизовпрезидент Института национальной стратегии.

    Ремизов считает, что при таком раскладе нет смысла рассчитывать на получение премии. Также он не знает, с какой целью все это делается. Ведь кто за этим стоит, неясно.

    Пресс-секретарь Сергей Песков тоже отреагировал на новость о выдвижении. По его словам, ничего страшного не произойдет, если премию все-таки не вручат.

    «Если Нобелевскую премию мира присудят Путину — прекрасно, если нет — тоже ничего страшного», — передает слова Пескова ИА Regnum.

    Сегодня стало известно, что российского президента выдвинули на премию мира. Оказалось, что заявку на номинацию Путина отправил российский писатель Сергей Комков.

    Новости SMI.FM