Путин не получит Нобелевку, считает аналитик. И вот почему
«Новость была бы, если бы премию присудили. <…>Не знаю, получит Путин ее или нет. Но очевидно, что нет, потому что Нобелевский комитет — это очень претенциозная в идеологическом отношении организация, решение которой находится в довольно узком коридоре либерально-идеологической благонамеренности», — рассказал Ремизов.
Эксперт уверен, что политизированность проявляется не только в Нобелевской премии мира, но также в литературной и экономической премии.
Там явно заседают не симпатизанты ПутинаМихаил Ремизовпрезидент Института национальной стратегии.
Ремизов считает, что при таком раскладе нет смысла рассчитывать на получение премии. Также он не знает, с какой целью все это делается. Ведь кто за этим стоит, неясно.
Пресс-секретарь Сергей Песков тоже отреагировал на новость о выдвижении. По его словам, ничего страшного не произойдет, если премию все-таки не вручат.
«Если Нобелевскую премию мира присудят Путину — прекрасно, если нет — тоже ничего страшного», — передает слова Пескова ИА Regnum.
Сегодня стало известно, что российского президента выдвинули на премию мира. Оказалось, что заявку на номинацию Путина отправил российский писатель Сергей Комков.