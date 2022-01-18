Песков: Путин не планирует встречаться с вернувшимися из Казахстана российскими миротворцами

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с российскими миротворцами, которые вернулись на родину после миротворческой миссии в Казахстане по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сказал, что военные подразделения отправятся на отдых или приступят к дальнейшим маневрам, а у Путина нет запланированных встреч в рабочем графике.

Песков добавил, что Кремль рассмотрит возможность награждения миротворцев, если поступит предложение от Генерального штаба и Министерства обороны.

Миротворцы ОДКБ по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетели в страну на прошлой неделе, чтобы помочь властям стабилизировать ситуацию. Она обострилась из-за протестов и беспорядков, вызванных недовольством людей из-за роста цен на сжиженный газ.

Миротворцы справились со своей миссией по нормализации обстановки и 13 января начали возвращаться.