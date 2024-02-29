Эксклюзив 29 февраля 2024, 17:29 Путин не оправдал ожидания Запада, умолчав об успехах ВС России в зоне СВО Волонтер Живов: Путин объяснил бойцам СВО, какой видит Россию в будущем

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На Западе ждали, что в ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин расскажет об успехах российской армии в зоне спецоперации. Но глава государства сосредоточился на главном — вопросах, связанных с поддержкой участников СВО. Такое мнение высказал военный волонтер Алексей Живов на стриме «360» с ведущей Екатериной Малашенко.

«Путин сказал главное. Он обозначил для тех, кто сейчас находится на фронте (а это в большинстве молодые люди и россияне в возрасте до 45 лет), за что они там сражаются — за прекрасную Россию будущего, контуры которой обрисовал президент. Это самое важное, что было в послании. Путин пообещал, что ветеранов СВО будут поддерживать, трудоустраивать, предоставлять им возможности. Мы поняли, что нас ждет, какую страну мы строим», — подчеркнул он.

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Участников и ветеранов СВО включили в программу льготного ипотечного кредитования. Они смогут приобрести недвижимость по ставке 2% годовых.