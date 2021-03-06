Президент России Владимир Путин не контактировал лично с заразившимся коронавирусом помощником Максимом Орешкиным. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Прямых контактов у них не было», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможных личных встречах российского лидера со своим помощником.

О том, что у Орешкина выявили COVID-19, сообщил российский премьер Михаил Мишустин во время совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса. Глава Кабмина пожелал помощнику президента России здоровья и отметил, что он, несмотря на болезнь, примет участие в мероприятии дистанционно.

Максим Орешкин — один из тех, кто работал над программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Председатель правительства 6 марта утвердил эту программу и лично поблагодарил всех причастных к ее созданию.