12 декабря 2022, 14:27
Путин не будет проводить большую пресс-конференцию в этом году — Песков
Песков сообщил, что Путин не будет проводить большую пресс-конференцию до Нового года
Владимир Путин в этом году не будет проводить ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Несмотря на то что пресс-конференции не будет, российский лидер попытается найти возможность пообщаться с прессой, добавил Песков.
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«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно», — сказал Песков.
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Также пресс-секретарь главы государства заявил, что в этом году в Кремле решили не проводить торжественный новогодний прием.
Кремль
Владимир Путин
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