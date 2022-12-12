Важное 12 декабря 2022, 14:27 Путин не будет проводить большую пресс-конференцию в этом году — Песков Песков сообщил, что Путин не будет проводить большую пресс-конференцию до Нового года Пресс-служба Кремля

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Владимир Путин в этом году не будет проводить ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Несмотря на то что пресс-конференции не будет, российский лидер попытается найти возможность пообщаться с прессой, добавил Песков.

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«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно», — сказал Песков.

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Также пресс-секретарь главы государства заявил, что в этом году в Кремле решили не проводить торжественный новогодний прием.