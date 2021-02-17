Путин назвал вредным лозунг «Россия для русских»

Лозунг «Россия для русских» подходит для пещерного национализма. Он только вредит русским и «способствует раскачке страны изнутри». Такое заявление сделал Путин на встрече с руководителями фракций нижней палаты парламента.

«Для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого „Россия для русских“, только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри», — приводит РИА «Новости» слова российского президента Владимира Путина.

Лидер Российского государства подчеркнул, что русский народ является государствообразующим и основой многонациональной России. Он напомнил, что что истоки, историю и культуру каждого народа всегда уважали и развивали на нашей земле. Так Путин прокомментировал выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее на этой встрече президент отметил, что жители России сейчас хотят видеть перемены, и призвал парламентариев во время избирательной кампании вести конструктивный диалог, а «не просто ругаться друг с другом».