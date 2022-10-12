Путин назвал виновных в остром кризисе мировой экономики и энергетики | 360°

Важное 12 октября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал виновных в остром кризисе мировой экономики и энергетики Президент РФ Путин: действия отдельных стран способствуют кризису в мировой энергетике РИА Новости

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Острый кризис в мировой экономике и энергетике связан, в том числе, с подрывными действиями отдельных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажу, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что такая ситуация связана с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которыми движут геополитические амбиции. Отдельно президент отметил взрывы на российских экспортных магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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«За диверсией на „Северных потоках“ стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и ЕС, ослабить Европу», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что из-за цен на энергоресурсы, подскочивших в три раза, по цепочке раскачивается и инфляция. Взрывы на газопроводах он назвал опаснейшим прецедентом, которым воспользовались конкуренты и заставляют покупать энергоресурсы по завышенным ценам.

«США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам, хайли-лайкли, все понятно», — констатировал он.

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