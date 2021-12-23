Путин назвал важнейшую задачу России

Одна из важнейших и главных задач, которая стоит перед Россией, — это сохранение демографии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Манеже.

«Обостряется одна из важнейших проблем и главных задач — в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, и с экономической — рабочих рук не хватает», — пояснил глава государства.

На сегодняшний день, по его данным, в России чуть более 81 миллиона человек в работоспособном возрасте. К 2024 году это число должно быть серьезно увеличено, так как это является одним из факторов роста экономики страны.

«Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста, и, конечно, третий драйвер роста — повышение производительности труда», — отметил Путин.

Он уточнил, что в этом направлении нужно делать многое в сфере образования, цифровизации и здравоохранения. Ресурсы для этого предусмотрены и выделяются ритмично, подчеркнул президент.