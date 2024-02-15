Общество 15 февраля 2024, 19:06 Путин назвал условие сохранения русских как этноса Путин: если мы хотим сохраниться как этнос, в семье должно быть минимум 2 детей РИА «Новости»

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В России оказывают поддержку семьям, особенно тем, где есть несколько детей. На это указал президент Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода».

Глава государства подчеркнул, что оказываемая российским семьям помощь способствует сохранению народов страны и ее развитию.

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«Все, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи», — сказал он.

Путин подчеркнул, что количество детей — одно из условий сохранения русских как этноса.

«Если мы хотим сохраниться как этнос — ну, или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребенка», — пояснил президент.

Путин пояснил, что при рождении в семье двух детей население страны остается прежним, а если пара воспитывает только одного ребенка, оно, наоборот, уменьшается.

«А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», — заключил он.

В России действует ряд мер поддержки для семей с детьми, в том числе многодетных. В 2024 году на 7,4% вырастет сумма маткапитала. Выплата на первого ребенка после индексации составит 630 400 рублей.