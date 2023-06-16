Важное 16 июня 2023, 15:55 Путин назвал условие для отсутствия проверок бизнеса Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с рисками для человека Freepik

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Бизнес не нужно проверять в том случае, если он никаким образом не причиняет вред человеку. Об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

«Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам», — подчеркнул президент.

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По его словам, в этой сфере будет достаточно проводить профилактические меры. Кроме того, глава государства прокомментировал проблему дробления малого бизнеса. Лидер страны заметил, что в таком случае не нужно «ловить за руку».

«Не надо ловить за руку, нужно поддержать переход в другую категорию», — подчеркнул Путин.

Также России, по его словам, нужно свести к минимуму наказания для бизнеса по так называемым резиновым статьям. Для этого следует убрать проверки предпринимателей непрофильными органами.

В связи с этим глава государства предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса, где они остаются, только профильными ведомствами.