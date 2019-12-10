Путин назвал трагедию в Беслане болью на всю жизнь

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Беслане личной болью на всю жизнь. На заседании Совета по правам человека он заявил, что если пережившим эту трагедию нужна дополнительная поддержка, ее надо оказать.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь [этой темой]. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на заседании Совета по правам человека.

Перед этим главе государства рассказали о том, что пережившие теракт в Беслане не получают психологическую помощь. В свою очередь, российский лидер пообещал, что вопрос будет решен.

«Если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно», — сказал Путин.

Террористы захватили школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года. Они ворвались в учебное заведение во время праздничной линейки. Боевики удерживали заложников в спортивном зале на протяжении трех дней. Людям не давали воды и еды. Тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Более 700 человек получили ранения.