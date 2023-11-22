Общество 22 ноября 2023, 14:13 Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из Газы Путин: эвакуация Россиян из Газы — святая обязанность Keystone Press Agency / Global Look Press

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Ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он назвал святой обязанностью эвакуацию россиян с территории анклава.

«Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Это наша святая обязанность — помочь, тем более, нашим гражданам», — подчеркнул Путин.

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Пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что страна продолжит эвакуировать соотечественников из Газы до последнего. По ее словам, желающих выбраться из анклава становится больше с каждым днем.

Путин на совещании с правительством уточнил, что порядка 900 человек обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа. Из них — 639 соотечественников.