22 ноября 2023, 14:13
Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из Газы
Путин: эвакуация Россиян из Газы — святая обязанность
Ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он назвал святой обязанностью эвакуацию россиян с территории анклава.
«Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Это наша святая обязанность — помочь, тем более, нашим гражданам», — подчеркнул Путин.
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Пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что страна продолжит эвакуировать соотечественников из Газы до последнего. По ее словам, желающих выбраться из анклава становится больше с каждым днем.
Путин на совещании с правительством уточнил, что порядка 900 человек обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа. Из них — 639 соотечественников.
Израиль
Владимир Путин
Конфликт Израиля и Палестины
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