Общество 14 марта 2023, 19:01 Путин назвал строительство жилья на Дальнем Востоке одной из главных задач Путин: строительство жилья в дальневосточных городах стало одной из главных задач РИА «Новости»

Читать 360tv в

Строительство нового качественного жилья в городах Дальнего Востока остается одной из главных задач, которая должна решаться. Об этом заявил президент Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«Нужно строить жилье для удержания людей. Это одна из главных, основных задач, которая должна решаться. Программа развития у нас уже работает на Камчатке, поговорим с коллегами еще о пяти городах, включая Улан-Удэ», — сказал он.

Реклама

Путин отметил, что тенденция оттока молодого населения действительно существует.

Реклама

«Чтобы такого не происходило, нужно создавать перспективные, качественные и интересные рабочие места, которые захватывали бы человека», — отметил глава государства.

Также президент обратил внимание на необходимость развития Дальнего Востока в целом.

«Объекты культуры, спортивные сооружения, школы, ясли и детские сады — все это должно развиваться вместе», — заключил он.

Ранее Путин обратил внимание на проблему загрязнения воздуха в Чите и Улан-Удэ.