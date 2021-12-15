Путин назвал способы увеличить доходы россиян

Президент РФ Владимир Путин перечислил способы увеличить доходы российских граждан. В числе мер оказались адресная помощь семьям с детьми и создание новых рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства подчеркнул на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что важнейшим приоритетом властей РФ является борьба с бедностью. Для повышения доходов граждан, сказал Путин, важно и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

Президент обратил внимание на дошкольное образование. По его словам, очереди в ясли в стране в целом сократились вдвое, в 31 регионе эту проблему и вовсе уже решили. Он признал, что по некоторым регионам очередь в ясли сохраняется, она насчитывает 73,5 тысячи детей. Путин напомнил об организации горячего питания в начальной школе, где сейчас обучаются более 7 миллионов детей.

По словам президента, адресную помощь от государства получают семьи, в которых растут около семи миллионов детей. Он призвал выстроить линейку поддержки семей с детьми в возрасте от рождения до окончания школы. Путин добавил, что около 800 тысяч человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, охвачены поддержкой в рамках соцконтракта.

Кроме того, Владимир Путин заверил, что в России нарастят динамику строительства новых школ. По его словам, за три года в 78 регионах появилась 271 школа, а до конца 2024 год возведут еще 1300 образовательных учреждений.