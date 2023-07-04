Важное 04 июля 2023, 15:59 Путин назвал способ решения вопроса с пробкой на Крымском мосту Путин призвал использовать паромные переправы, чтобы убрать пробку на Крымском мосту РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил активнее использовать паромные переправы для решения ситуации с транспортным затором на Крымском мосту. Об этом он заявил на встрече с правительством страны, его слова привел ТАСС.

«Необходимо максимально задействовать паромные переправы, чтобы разрешить ситуацию с пробками на Крымском мосту», — сказал он.

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Министра спорта России Виталий Савельев в докладе главе государства отметил, что на Керченскую переправу дополнительно поставят еще один паром, который снизит нагрузку на пропускаемость Крымского моста.

Также он отметил, что ведомство планирует открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста.

«Идея направить часть потока туристов в Крым через новые территории России необходимо оценить со всех сторон», — подчеркнул Путин.

С 1 июля на въезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. По состоянию на 4 июля она сократилась до четырех километров.