Общество 11 января 2024, 18:32 Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России Путин принес соболезнования родным и близким скончавшегося Юрия Соломина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни артиста и худрука Малого театра Юрия Соломина. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Кончина Юрия Мефодьевича Соломина — тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России», — отметил Путин.

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Президент назвал Соломина великим актером, настоящим творцом и создателем, хранителем легендарных традиций русского классического театра. По словам главы государства, худрук Малого театра получил высочайшее признание и всенародную любовь благодаря беззаветному, подвижническому служению делу, внутреннему достоинству и порядочности.

После смерти Соломина остались замечательные творческие работы, а также светлая память о нем как о талантливом и удивительно доброжелательном человеке, заключил Путин.

Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. По словам внучки артиста, он тихо умер во сне. Возможной причиной смерти худрука Малого театра назвали почечную недостаточность, возникшую после инсульта и кровоизлияний в мозг.

Прощание с Соломиным состоится 15 января. Траурная церемония пройдет на исторической сцене Малого театра.