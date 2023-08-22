Общество 22 августа 2023, 18:42 Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России Путин: необходимо принять дополнительные меры в сфере демографии в России unsplash.com

Читать 360tv в

Ситуация с рождаемостью в России остается сложной. Для ее улучшения необходимо принять дополнительные меры, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства подчеркнул, что пока в стране рождается меньше детей, чем год назад. Он указал на необходимость дополнительных мер поддержки будущих мам и семей, чтобы добиться перелома в демографической ситуации.

Реклама

Президент добавил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет, написали «Известия».

«Она у нас присела, как мы знаем, в период пандемии, и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», — сказал российский лидер.

Путин также поручил продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года. Управленческие коррективы необходимо вносить на основе оперативного анализа, сообщил RT. Чтобы двигаться дальше, важно понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания, заключил президент.