Путин назвал ситуацию на рынке нефти беспрецедентной

Президент России Владимир Путин считает беспрецедентным то, что происходит сейчас на мировом рынке нефти. Он отметил, что в отрасли давно уже существуют системные проблемы. Однако такой волатильности еще никогда не было.

По его словам, кризис в энергетической сфере из-за пандемии произошел не только в России, но и в других странах. Все это отрицательно сказалось на мировой экономике. Для того, чтобы преодолеть сложности, всем государствам нужно предпринять усилия. В том числе и в рамках ОПЕК +, подчеркнул Путин. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы», — отметил российский лидер.

Также нужно будет инвестировать в развитие отрасли и создавать новые рабочие места. Глава государства заявил, что главная задача России — обеспечить долгосрочную устойчивость для всего топливно-энергетического комплекса страны. Также важно не допустить дефицита топлива и проблем с энергоснабжением домов и предприятий.

Мировые цены на нефть упали в марте 2020 года из-за снижения спроса на фоне эпидемии коронавируса. Российская нефть Urals в начале апреля стоила меньше десяти долларов за баррель. Таким образом, ее цена упала до уровня начала 1999 года. Позже антирекорд поставила и марка Brent, которая торговалась ниже 16 долларов. WTI в последний день торгов по майским контрактам уходила в минус на 40 долларов. Это произошло впервые в истории.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев считает, что ситуация на рынке нефти прямо связана с ожиданием вакцины против коронавируса. Как только она появится, вырастут и цены на топливо.