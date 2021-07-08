Путин назвал семью главной опорой в жизни

Поддержка родных, близких, друзей — главная опора в жизни и составляющая любого успеха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена».

Встреча прошла в формате видеоконференции, уточнила пресс-служба Кремля. Ее участниками стали ученики 5–7 классов, которые вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Они собрались в «Артеке» для участия в решающем этапе этого мероприятия.

Глава государства напомнил, что 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Он поздравил всех собравшихся и их близких с этим праздником.

«Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях, берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране», — сказал Путин.

Президент добавил, что искренне рад, что у в России растет такое неравнодушное поколение. За это он особенно благодарен педагогам, родителям, бабушкам и дедушкам детей.

«Я уверен абсолютно, они делают всё и даже больше, чтобы вы состоялись, взяли новые высоты, нашли свой путь в жизни, дело, которое вам действительно по плечу», — отметил он.