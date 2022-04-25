Путин назвал «санкционной агрессией» антироссийские меры Запада

Введенные западными странами в отношении России ограничения являются санкционной агрессией. Об этом на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ сообщил президент России Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил отечественный бизнес, который достойно проявляет себя, несмотря на тяжелые обстоятельства.

«Далеко не все малые и средние предприятия справились с последствиями пандемии коронавируса, а теперь получили санкционные барьеры. Но бизнес достойно себя проявляет», — сообщил он.

Путин заявил о необходимости поддерживать предпринимателей, предложив снизить административную нагрузку и обеспечить благоприятные условия для их деятельности. Также президент напомнил, что правительство использует меры поддержки граждан.

«Возможности работать стабильно у российской экономики есть», — заявил он.

Глава государства отметил, что прокуратура незамедлительно отреагирует на попытки отдельных бизнесменов злоупотребить своим монопольным положением на рынке и пойти на картельные сговоры.

«Благодаря работе прокуратуры в России снизилось число необоснованных проверок и противоправная деятельность отдельных неправительственных организаций», — заключил Путин.

Ранее президент отметил, что российская экономика восстанавливается после введения санкций. По мнению Путина, Российская Федерация выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада.