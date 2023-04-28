Общество 28 апреля 2023, 17:56 Путин назвал самую важную заботу российских властей Путин: первой заботой властей России должно оставаться благосостояние населения Пресс-служба Кремля

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Первоочередной заботой российских властей должно быть повышение качества жизни населения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей», — сказал он.

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По словам главы государства, речь идет об адресной поддержке населения и в целом людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача», — подчеркнул Путин.

Также он упомянул о новых российских регионах. Президент назвал приоритетным направлением юридическое обеспечение полной интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Для жителей новых регионов страны он призвал в полном объеме запустить систему трудовых и соцгарантий, в частности, качественное медобслуживание. Также необходимо создать условия для роста экономики и полного восстановления инфраструктуры, добавил глава государства.