28 апреля 2023, 17:56
Путин назвал самую важную заботу российских властей
Путин: первой заботой властей России должно оставаться благосостояние населения
Первоочередной заботой российских властей должно быть повышение качества жизни населения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
«Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей», — сказал он.
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По словам главы государства, речь идет об адресной поддержке населения и в целом людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
«В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача», — подчеркнул Путин.
Также он упомянул о новых российских регионах. Президент назвал приоритетным направлением юридическое обеспечение полной интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Для жителей новых регионов страны он призвал в полном объеме запустить систему трудовых и соцгарантий, в частности, качественное медобслуживание. Также необходимо создать условия для роста экономики и полного восстановления инфраструктуры, добавил глава государства.
Владимир Путин
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