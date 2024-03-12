Важное 12 марта 2024, 17:59 Путин назвал самое мощное оружие России, которое не учел Запад Путин: Запад не учел самое мощное оружие России — преданность людей Родине РИА «Новости»

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Консолидация общества и преданность людей Родине — самое мощное оружие, которое есть у страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». По его словам, Запад этот фактор не учел.

«Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служили и служите», — обратился глава государства к одному из участников встречи, проходящему службу в зоне СВО.

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По словам Путина, именно это является самым главным и самым мощным оружием России. Также он обратил внимание, что Запад планировал подавить страну экономическими санкциям и вооруженной силой, но при этом не учел то, что в стране очень высок уровень консолидации общества.

«Они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры», — пояснил президент.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас страна уверенно смотрит в завтрашний день и в области безопасности, и в экономике, и в социальной сфере.