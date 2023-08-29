Путин назвал рост зарплат в России необходимостью | 360°

Важное 29 августа 2023, 13:58 Путин назвал рост зарплат в России необходимостью Президент Путин: зарплаты в России должны повышаться РИА «Новости»

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Власти России должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния граждан страны рос. На это указал президент Владимир Путин во время встречи с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым, сообщила пресс-служба Кремля.

«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда», — сказал российский лидер.

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Так он прокомментировал высказывание Аристова о должниках. Глава ФСПП проинформировал Путина о том, что за последние два года с должников удалось взыскать более одного триллиона рублей.

Среднестатистический человек, который вовремя не выплатил кредит или другую задолженность, — это мужчина или женщина 30-45 лет. Его долги в среднем равняются 173 тысячам рублей. При этом россиянин может не платить за ЖКХ, иметь задолженности в топливо-энергетический сфере.

Российский лидер заметил, что государство должно делать все, чтобы люди не оказывались в таких жизненных ситуациях.