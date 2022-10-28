Путин назвал реальный путь для подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном | 360°

Общество 28 октября 2022, 14:26 Путин назвал реальный путь для подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном Путин: Армения и Азербайджан придут к соглашению при соблюдении всех договоренностей РИА "Новости"

Читать 360tv в

Единственным возможным и реальным путем к миру между Арменией и Азербайджаном может быть неукоснительное соблюдение всех положений совместных заявлений этих стран и России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент отметил, что при комплексном урегулировании отношений между странами нужно решать много вопросов, среди них — делимитация армяно-азербайджанской границы, разблокирование транспортных коммуникаций, решение гуманитарных проблем.

Реклама

Путин обратил внимание, что много говорил на эту тему с премьером Армении Николом Пашиняном. По его словам, с необходимостью выполнения принятых договоренностей согласен и лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

Реклама

«Вопрос — как найти эти решения. Это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», — заключил президент России.