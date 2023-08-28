Общество 28 августа 2023, 16:34 Путин назвал Псково-Печерский монастырь оплотом веры и жемчужной мировой архитектуры Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием РИА «Новости»

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Псково-Печерский монастырь отмечает 550-летие. Президент России Владимир Путин назвал старинную обитель оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры. Поздравительную речь главы государства зачитал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщило РИА «Новости».

В своем обращении Путин указал, что Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь основали в окружении уникальной природы. На протяжении нескольких столетий обитель не переставала быть оплотом православия и церковного просвещения, а также подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры.

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«Он хранил цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, а его братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия», — подчеркнул президент.

Один из старейших в России монастырей также стал свидетелем важных событий истории, указал Путин в поздравлении.

В день празднования 550-летия при обители открылся филиал Русского музея — Картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова). Там представили работы таких великих художников, как Василий Суриков, Илья Репин, Иван Айвазовский и Борис Кустодиев.