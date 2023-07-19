Общество 19 июля 2023, 16:14 Путин назвал процент молодых людей, довольных условиями для развития в России Путин: в России свыше 80% молодых людей хорошо оценивают условия для самореализации

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Более 80% молодых людей считают, что в России созданы хорошие условия для развития молодежи. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил президент Владимир Путин.

«В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%», — заметил он.

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По мнению главы государства, такие данные говорят о том, что усилия государства приносят результаты.

Президент добавил, что прошло пять лет с тех пор, как организация заработала, она живет и развивается. И сейчас есть возможность обсудить то, что уже удалось сделать, и наметить перспективы на будущее.

«Что в качестве результата — 26 программ, это ни о чем не говорит. <…> Важно то, что участниками стали более чем 20 миллионов человек, это, конечно, впечатляет. Кроме того, несмотря на все сложности, участие в них приняли наши коллеги и друзья из 150 стран», — добавил Путин.